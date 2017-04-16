Україну на тиждень накриє похолоданням - синоптик

Сьогодні ще тепло, а вже з вівторка в Україну заходить похолодання, яке триватиме близько тижня.

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Денна температура поступово опускатиметься нижче +10 градусів вдень, вночі до 0-4 градусів тепла і місцями до 1-5 градусів морозу, повідомляє на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

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"Сьогодні в Україні дощі після прекрасного ранку, а завтра, 17 квітня буде сухо, але, повторюю, похолодає. Особливо холодно буде в квартирах, та й на вулиці також. Тому з одежею та зимовими пледами щось покомбінуйте", - йдеться у повідомленні.

У Києві сьогодні ще відносно тепло, протягом дня піде дощ. Завтра і на найближчий час буде холодно.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні очікуються сильні пориви вітру та заморозки вночі. Вдень температура очікується в межах +11+13°, на півдні та сході позначки термометра піднімуться до +17°.