Сніжний Великдень: у деяких районах Білорусі випало більше 10 см снігу (фото)

01:26, 17 квітня 2017
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У Нарочі висота снігового покриву становила 12 см.

У Білорусі випав весняний сніг / Альфред Микус via vk.com
У Білорусі випав весняний сніг / Альфред Микус via vk.com

У деяких районах Білорусі Великдень став сніжним. До 12 сантиметрів снігу випало в ніч на 17 квітня в окремих районах на північному заході Білорусі, повідомляє БелТА.

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Найбільша кількість снігу випала в міському селищі Нароч (12 см) і Линтупи (11 см). В інших районах висота снігового покриву становила від 1 до 7 см.

Як повідомляв УНІАН, з 17 квітня в Україну заходить похолодання, яке триватиме близько тижня.

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