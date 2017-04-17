В Україні сьогодні очікується прохолодна погода, місцями пройдуть дощі (карта)

09:00, 17 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 17 квітня в Україні місцями пройдуть дощі. У Криму до +18°.

В Україні місцями пройдуть дощі / Фото УНІАН
В Україні місцями пройдуть дощі / Фото УНІАН

На сході пройдуть дощі. Найтепліше буде в Луганській та Харківській областях - до +14°. Жителів південних регіонів також очікують опади, температура вдень до +18°.

Після Великодня в Україні значно похолодає - синоптик

На заході України синоптики обіцяють мінливу хмарність. У Чернівецькій області стовпчик термометра підніметься до +10°.

У північних областях без опадів, температура вдень – до +11°. У центрі України хмарно з проясненнями, до +11°.

Прогноз на 17 квітня / УНІАН
Прогноз на 17 квітня / УНІАН

За народним прогнозом, 17 квітня - день Йосипа співака. Святого Йосипа назвали в народі співаком через те, що з цього дня починає звучати голосок цвіркуна і вперше подає голос журавель.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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