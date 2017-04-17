У Києві сьогодні без опадів, удень до +10°

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 17 квітня, у столиці без опадів, удень до +10°.

Сьогодні в Києві без опадів / gloss.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +10°, ввечері - до +5°. Вітер мінливий, до 4.8 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 06:01, а зайде в 19:55.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня в Україні місцями пройдуть дощі. У Криму до +18°.

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