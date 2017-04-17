Рятувальники попереджають про заморозки в Україні

10:30, 17 квітня 2017
2260
0

Вночі 17 квітня у багатоьх регіонах України очікуються заморозки.

В Україні очікуються заморозки / moldova24.net
В Україні очікуються заморозки / moldova24.net

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

В Україні сьогодні очікується прохолодна погода, місцями пройдуть дощі (карта)

"Вночі 17 квітня у західних, більшості північних, Київській та Вінницькій областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-5°", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 19 квітня в Україні очікується суттєве похолодання.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз) Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз)
У Таїланді в печері зникла футбольна команда (відео) У Таїланді в печері зникла футбольна команда (відео)
Повінь в Індії: дороги перетворилися на річки, є загиблі (фото) Повінь в Індії: дороги перетворилися на річки, є загиблі (фото)
Знесені дахи і повалені дерева: у російському Барнаулі пройшов ураган (фото) Знесені дахи і повалені дерева: у російському Барнаулі пройшов ураган (фото)
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема) Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема)
На Україну насуваються грози, сильні зливи, град та шквали На Україну насуваються грози, сильні зливи, град та шквали

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
70 %
752 мм
4.1 м/с
2 %
Стрічка новин