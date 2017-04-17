Рятувальники попереджають про заморозки в Україні

Вночі 17 квітня у багатоьх регіонах України очікуються заморозки.

В Україні очікуються заморозки / moldova24.net

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"Вночі 17 квітня у західних, більшості північних, Київській та Вінницькій областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-5°", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 19 квітня в Україні очікується суттєве похолодання.