Погода на тиждень: в Україні похолодає і пройдуть дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, практично протягом усього тижня в Україні йтимуть дощі, місцями очікуються заморозки.

Цього тижня в Україні будуть йти дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні місцями пройдуть дощі. Найтепліше буде в Криму - до +20°. У східних областях температура до +13°. У центрі країни вдень стовпчик термометра підніметься до +13°. У північних регіонах до +11°.

Прогноз на 17 квітня / УНІАН

У вівторок, 18 квітня, в Україні практично без опадів. Вночі на заході похолодає до -2°, вдень по країні +6°...+17°.

Прогноз на 18 квітня / УНІАН

У середу, 19 квітня, на південному сході України пройдуть дощі. Вдень найтепліше буде в центрі - до +14°.

Прогноз на 19 квітня / УНІАН

У четвер місцями пройдуть дощі. Вночі в Україні -4°...+4°, вдень на півдні до +13°.

Прогноз на 20 квітня / УНІАН

У п'ятницю в країні також очікуються дощі. У центрі температура вдень до +12°, в інших регіонах +1°...+10°.

Прогноз на 20 квітня / УНІАН

22 та 23 квітня в Україні продовжать йти дощі. У суботу вночі найпрохолодніше все буде у Волинській області - до 0°, на решті території +2°...+6°. Вдень температура по країні +9°...+13°. У неділю вночі на заході до -2°, вдень в Україні +9°...+15°.

Прогноз на 22 квітня / УНІАН

Прогноз на 23 квітня / УНІАН

Народний прогноз

17 квітня - день Йосипа співака. Святого Йосипа назвали в народі співаком через те, що з цього дня починає звучати голосок цвіркуна і вперше подає голос журавель. 18 квітня - Федула і Агафопода мучеників. Прийшов Федул - тепляк подув. Якщо негода, то кажуть: "Федул губи надув".

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19 квітня - день Євтихія Тихого. За старих часів по цьому дню визначали, яким буде урожай хліба. Якщо день тихий - до врожаю ранніх ярих, якщо вітер, то засівай пізніше.

20 квітня - день пам'яті преподобного Георгія-сповідника. Міцний мороз і сонце в цей день - до врожаю хліба та гречки. 21 квітня - день Родіона. Якщо на Родіона теплий вечір і тиха ніч - спекотне сухе літо.

22 квітня - день Вадима Ключника. Якщо до цього дня погода не встановилася - літо буде сухим. 23 квітня у народному календарі - день Терентія і Ярила Весняного. У давнину в цей день дивилися на сонце. Якщо сонце було в серпанку, то рік хлібородний.

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