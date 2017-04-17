Погода на тиждень: в Україні похолодає і пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, практично протягом усього тижня в Україні йтимуть дощі, місцями очікуються заморозки.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні місцями пройдуть дощі. Найтепліше буде в Криму - до +20°. У східних областях температура до +13°. У центрі країни вдень стовпчик термометра підніметься до +13°. У північних регіонах до +11°.
У вівторок, 18 квітня, в Україні практично без опадів. Вночі на заході похолодає до -2°, вдень по країні +6°...+17°.
У середу, 19 квітня, на південному сході України пройдуть дощі. Вдень найтепліше буде в центрі - до +14°.
У четвер місцями пройдуть дощі. Вночі в Україні -4°...+4°, вдень на півдні до +13°.
У п'ятницю в країні також очікуються дощі. У центрі температура вдень до +12°, в інших регіонах +1°...+10°.
22 та 23 квітня в Україні продовжать йти дощі. У суботу вночі найпрохолодніше все буде у Волинській області - до 0°, на решті території +2°...+6°. Вдень температура по країні +9°...+13°. У неділю вночі на заході до -2°, вдень в Україні +9°...+15°.
Народний прогноз
17 квітня - день Йосипа співака. Святого Йосипа назвали в народі співаком через те, що з цього дня починає звучати голосок цвіркуна і вперше подає голос журавель. 18 квітня - Федула і Агафопода мучеників. Прийшов Федул - тепляк подув. Якщо негода, то кажуть: "Федул губи надув".
В Україні сьогодні очікується прохолодна погода, місцями пройдуть дощі (карта)
19 квітня - день Євтихія Тихого. За старих часів по цьому дню визначали, яким буде урожай хліба. Якщо день тихий - до врожаю ранніх ярих, якщо вітер, то засівай пізніше.
20 квітня - день пам'яті преподобного Георгія-сповідника. Міцний мороз і сонце в цей день - до врожаю хліба та гречки. 21 квітня - день Родіона. Якщо на Родіона теплий вечір і тиха ніч - спекотне сухе літо.
22 квітня - день Вадима Ключника. Якщо до цього дня погода не встановилася - літо буде сухим. 23 квітня у народному календарі - день Терентія і Ярила Весняного. У давнину в цей день дивилися на сонце. Якщо сонце було в серпанку, то рік хлібородний.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +11°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+26°... +15°
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Житомир+22°... +12°
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Запоріжжя+26°... +16°
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Івано-Франківськ+19°... +9°
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Київ+23°... +13°
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Кіровоград+23°... +12°
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Луганськ+28°... +16°
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Луцьк+20°... +10°
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Львів+19°... +9°
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Миколаїв+26°... +14°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+22°... +12°
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Рівне+20°... +10°
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Сімферополь+27°... +16°
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Суми+21°... +11°
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Тернопіль+18°... +9°
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Харків+23°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+20°... +9°
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Черкаси+22°... +13°
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Чернігів+22°... +11°
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Чернівці+22°... +11°