Жертвами повені у Перу стали понад 100 осіб

13:32, 17 квітня 2017
876
0

У Перу потужні повені призвели до загибелі 107 осіб, кількість постраждалих перевищує 1,1 мільйона.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомили в центрі по діям у надзвичайних ситуаціях країни, передає "РИА Новости".

В Індонезії жертвами гірського обвалу стали чотири людини

Більше 170 тисяч осіб повністю втратили своє майно. Число людей, які частково постраждали від стихії, становить 955 тисяч осіб.

На думку експертів, потужні повені у Перу стали наслідками кліматичного феномена Ель-Ніньо" у Тихому океані.

Нагадаємо, через розлив річки Куарейм на півночі Уругваю 1675 осіб були змушені покинути свої будинки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,5 Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,5
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, на вихідних місцями похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, на вихідних місцями похолодає (карта)
Повінь в Індії: дороги перетворилися на річки, є загиблі (фото) Повінь в Індії: дороги перетворилися на річки, є загиблі (фото)
В Києві сьогодні сонячно, температура до +23° В Києві сьогодні сонячно, температура до +23°
В Україні сьогодні потеплішає, на заході дощі, температура до +27° (карта) В Україні сьогодні потеплішає, на заході дощі, температура до +27° (карта)
Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема) Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема)
На Україну насуваються грози, сильні зливи, град та шквали На Україну насуваються грози, сильні зливи, град та шквали

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
70 %
752 мм
4.1 м/с
2 %
Стрічка новин