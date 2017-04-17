Жертвами повені у Перу стали понад 100 осіб
У Перу потужні повені призвели до загибелі 107 осіб, кількість постраждалих перевищує 1,1 мільйона.
Про це повідомили в центрі по діям у надзвичайних ситуаціях країни, передає "РИА Новости".
В Індонезії жертвами гірського обвалу стали чотири людини
Більше 170 тисяч осіб повністю втратили своє майно. Число людей, які частково постраждали від стихії, становить 955 тисяч осіб.
На думку експертів, потужні повені у Перу стали наслідками кліматичного феномена Ель-Ніньо" у Тихому океані.
Нагадаємо, через розлив річки Куарейм на півночі Уругваю 1675 осіб були змушені покинути свої будинки.
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