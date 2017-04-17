В Україну з 18 квітня повернуться заморозки і мокрий сніг

Протягом 18-22 квітня в Україні очікується похолодання.

В Україні очікується мокрий сніг / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"У зв’язку з вторгненням арктичного повітря 18-22 квітня очікується холодна погода: вночі заморозки у повітрі 0-5°, на поверхні грунту 3-8°, температура вдень 2-9° тепла", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у південних, східних та більшості центральних областей дощ з мокрим снігом, місцями сильні опади, пориви вітру 15-22 м/с.

Нагадаємо, 17 квітня в Україні місцями пройдуть дощі. У Криму до +18°.