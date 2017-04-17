В Україні завтра буде прохолодно і дощитиме (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 18 квітня, в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +16°.

В Україні завтра пройдуть дощі / УНІАН

На сході пройдуть дощі. Найтепліше буде на Луганщині - до +13°. Жителів південних також очікують опади, температура до +16°.

Читайте також В Україну з 18 квітня повернуться заморозки і мокрий сніг

На заході України у вівторок хмарно з проясненнями. Найтепліше буде в Чернівецькій області - до +11°.

У північних областях без опадів, температура - до +10°. У центрі України хмарно, температура вдень до +11°.

Прогноз на 18 квітня / УНІАН

За народним прогнозом, 18 квітня - Федула і Агафопода мучеників. Прийшов Федул - тепляк подув. Якщо негода, то кажуть: "Федул губи надув".

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.