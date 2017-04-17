У Києві завтра без опадів, вдень до +9°

17:00, 17 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 18 квітня у столиці без опадів, вдень до +9°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +9°, ввечері - до +7°. Вітер східний та північно-східний, до 3.3 м/с.

В Україну з 18 квітня повернуться заморозки і мокрий сніг

Сонце в столиці зійде у 05:59, зайде о 19:56.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 18 квітня, в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +16°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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