В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +16° (карта)

08:03, 18 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 18 квітня, в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +16°.

В Україні місцями пройдуть дощі / УНІАН
В Україні місцями пройдуть дощі / УНІАН

На сході пройдуть дощі. Найтепліше буде на Луганщині - до +13°. Жителів південних регіонів також очікують опади, температура до +16°.

В Україну з 18 квітня повернуться заморозки і мокрий сніг

На заході України у вівторок хмарно з проясненнями. Найтепліше буде в Чернівецькій області - до +11°.

У північних областях без опадів, температура - до +10°. У центрі України хмарно, температура вдень до +11°.

Прогноз на 18 лютого / УНІАН
Прогноз на 18 лютого / УНІАН

За народним прогнозом, 18 квітня - Федула і Агафопода мучеників. Прийшов Федул - тепляк подув. Якщо негода, то кажуть: "Федул губи надув".

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