Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +9°

08:30, 18 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 18 квітня у столиці без опадів, вдень до +9°.

Сьогодні В Києві без опадів / elektraua.livejournal.com
Сьогодні в Києві без опадів / elektraua.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +9°, ввечері - до +5°. Вітер північно-східний, до 5.0 м/с.

В Україну з 18 квітня повернуться заморозки і мокрий сніг

Сонце в столиці зійшло у 05:59, зайде о 19:56.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 18 квітня, в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +16°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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