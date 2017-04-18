Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +9°

Згідно з даними Погода УНІАН, 18 квітня у столиці без опадів, вдень до +9°.

Сьогодні в Києві без опадів / elektraua.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +9°, ввечері - до +5°. Вітер північно-східний, до 5.0 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:59, зайде о 19:56.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 18 квітня, в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +16°.

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