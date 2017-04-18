В Україні оголосили штормове попередження

В Україні до 22 квітня очікується холодна погода і сильний вітер.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"У південних, східних та більшості центральних областей дощ з мокрим снігом, місцями сильні опади, пориви вітру 15-22 м/с", - йдеться в повідомленні.

Також рятувальники попереджають про заморозки у повітрі 0-5°, на поверхні ґрунту 3-8°.

Нагадаємо, у вівторок, 18 квітня, в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +16°.