В Україні оголосили штормове попередження

09:32, 18 квітня 2017
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В Україні до 22 квітня очікується холодна погода і сильний вітер.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +9°

"У південних, східних та більшості центральних областей дощ з мокрим снігом, місцями сильні опади, пориви вітру 15-22 м/с", - йдеться в повідомленні.

Також рятувальники попереджають про заморозки у повітрі 0-5°, на поверхні ґрунту 3-8°.

Нагадаємо, у вівторок, 18 квітня, в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +16°.

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