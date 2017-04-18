У результаті повені в Ірані загинули 30 людей

10:32, 18 квітня 2017
1341
0

Не менше 30 людей загинули в результаті повені на північному заході Ірану.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомляє BBC з посиланням на державні ЗМІ країни.

Повені затопили Кашмірську долину

Декілька осіб числяться зниклими безвісти.

Загалом повінь торкнулася чотирьох провінцій. Вода затопила вулиці та дороги, у Тегерані зійшов зсув.

Нагадаємо, у результаті гірського обвалу, який стався на індонезійському острові Ява, загинули чотири людини.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото, відео) Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото, відео)
Потужний шторм у Польщі: дерево вбило заступника мера міста (відео) Потужний шторм у Польщі: дерево вбило заступника мера міста (відео)
Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає
Повінь в Пенсільванії: потоки води понесли автомобілі, є загиблий (відео) Повінь в Пенсільванії: потоки води понесли автомобілі, є загиблий (відео)
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта) Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта)
На заході України очікується підвищення рівнів води в річках На заході України очікується підвищення рівнів води в річках

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
76 %
750 мм
3.2 м/с
28 %
Стрічка новин