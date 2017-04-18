У результаті повені в Ірані загинули 30 людей

Не менше 30 людей загинули в результаті повені на північному заході Ірану.

Ілюстрація / Reuters

Про це повідомляє BBC з посиланням на державні ЗМІ країни.

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Декілька осіб числяться зниклими безвісти.

Загалом повінь торкнулася чотирьох провінцій. Вода затопила вулиці та дороги, у Тегерані зійшов зсув.

Нагадаємо, у результаті гірського обвалу, який стався на індонезійському острові Ява, загинули чотири людини.