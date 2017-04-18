Рятувальники попереджають киян про сильні заморозки
Протягом 18-22 квітня у Києві та області очікується холодна погода.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +9°
"У зв'язку з вторгненням арктичного повітря 18-22 квітня очікується холодна погода: вночі заморозки у повітрі 0-5°, на поверхні ґрунту 3-8°; денна температура 3-9° тепла", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні до 22 квітня очікується холодна погода і сильний вітер.
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