Рятувальники попереджають киян про сильні заморозки

11:30, 18 квітня 2017
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Протягом 18-22 квітня у Києві та області очікується холодна погода.

У Києві очікуються заморозки / getbg.net
У Києві очікуються заморозки / getbg.net

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +9°

"У зв'язку з вторгненням арктичного повітря 18-22 квітня очікується холодна погода: вночі заморозки у повітрі 0-5°, на поверхні ґрунту 3-8°; денна температура 3-9° тепла", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні до 22 квітня очікується холодна погода і сильний вітер.

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