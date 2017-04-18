У Карпатах посеред весни випав сніг (відео)

12:26, 18 квітня 2017
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Українські Карпати накрив снігопад.

Карпати накрило снігом / УНІАН
Карпати накрило снігом / УНІАН

Про це повідомляє сторінка "Буковель" в Facebook.

Зазначимо, раніше повідомлялося про значне похолодання в Україні.

"У південних, східних та більшості центральних областей дощ з мокрим снігом, місцями сильні опади, пориви вітру 15-22 м/с", - попереджають в ДСНС.

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