У Карпатах посеред весни випав сніг (відео)

Українські Карпати накрив снігопад.

Карпати накрило снігом / УНІАН

Про це повідомляє сторінка "Буковель" в Facebook.

Зазначимо, раніше повідомлялося про значне похолодання в Україні.

"У південних, східних та більшості центральних областей дощ з мокрим снігом, місцями сильні опади, пориви вітру 15-22 м/с", - попереджають в ДСНС.