Німеччину накрив сильний снігопад (фоторепортаж)

У Великодній понеділок у Німеччині випав сніг.

У Німеччині випав сніг / Reuters

Негода торкнулася землі Північний Рейн-Вестфалія, повідомляє euronews.

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Відзначається, що пожежники були змушені обрізати засніжені гілки дерев, вони стали важкими та небезпечними для перехожих.

На автостраді між містами Гаген і Ольпе утворилися затори довжиною до 10 кілометрів.

За прогнозами синоптиків, поліпшення погоди чекати не варто як мінімум до кінця тижня через циклони, що йдуть зі Скандинавії.

Нагадаємо, в Україні до 22 квітня очікується холодна погода і сильний вітер.