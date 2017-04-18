У Китаї троє людей загинули в результаті сходження зсуву

14:32, 18 квітня 2017
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У результаті сходження зсуву в північно-західній провінції Шеньсі загинули троє людей.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на місцеву владиу.

Повені затопили Кашмірську долину

Будинок в селищі Маопін повіту Байхе було зруйновано обвалом, який стався 17 квітня після тривалих злив.

Близько двох годин ночі у вівторок під завалами були виявлені тіла жінки і двох дітей: хлопчика і дівчинки.

У семиповерховій будівлі проживало 39 осіб, сім з них виявилися заблокованими під завалами.

Зараз рятувальні роботи і пошук зниклих триває.

Нагадаємо, у результаті гірського обвалу, який стався на індонезійському острові Ява, загинули чотири людини.

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