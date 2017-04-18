Лозову на Харківщині накрило снігопадом: школярам влаштували позачергові канікули (фото, відео)

14:56, 18 квітня 2017
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Канікули триватимуть до понеділка, 24 квітня.

Снігопад у Лозовій / kh.depo.ua
Снігопад у Лозовій / kh.depo.ua

У Лозовій Харківської області через суттєве похолодання припинили навчання у школах. Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в повідомленні на сайті Лозівської міської ради.

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Рішення про призупинення навчального процесу у школах міста було ухвалене на засіданні виконкому сьогодні.

Снігопад у Лозовій / kh.depo.ua
Снігопад у Лозовій / kh.depo.ua

Вимушені канікули для школярів Лозової розпочнуться з 19 квітня і триватимуть до понеділка, 24 квітня.

Снігопад у Лозовій / kh.depo.ua
Снігопад у Лозовій / kh.depo.ua

У цей час на Харківщині температура повітря становить близько +1. Йде сніг.

На каналі InfoPort у YouTube з'явився відеозапис зі снігопадом у Лозовій 18 квітня.

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