У Миколаєві через різке похолодання на тиждень закриють школи
У Миколаєві очікується мокрий сніг і похолодання 20-21 квітня до -5 градусів.
У Миколаєві з 20 квітня до кінця тижня у зв'язку зі складними погодними умовами і невідповідністю температурного режиму санітарним нормам у школах буде призупинено навчально-виховний процес. Про це повідомляє прес-служба міськради з посиланням на розпорядження мера Олександра Сенкевича від 18 квітня.
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«Згідно з розпорядженням міського голови від 18. 04. 2017 № 111р, прийнятим у зв'язку зі складними погодними умовами і невідповідністю температурного режиму санітарним нормам, 20 і 21 квітня призупинено навчально-виховний процес у школах. У загальноосвітніх закладах Миколаєва заняття відновляться з понеділка, 24 квітня», - повідомили в мерії.
За прогнозами синоптиків, у Миколаєві очікується мокрий сніг і похолодання 20-21 квітня до -5 градусів.
Нагадаємо, з 19 квітня в Україні очікується суттєве похолодання, у Карпатах випав сніг.
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