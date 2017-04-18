У Казахстані через повені евакуювали майже 5 тисяч осіб
Із зони паводків у Казахстані евакуювали понад 4,7 тис. осіб.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ країни Юрій Ільїн, передає Xinhua.
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Зараз у Казахстані залишаються підтопленими талими і повеневими водами понад 1,1 тис. будинків і дач.
За словами Ільїна, активна фаза паводку в центральних і північних районах Казахстану почалася 11 квітня. У ряді регіонів пройшли рясні опади, вийшли з берегів річки. У зонах надзвичайних ситуацій працюють близько 2 тис. рятувальників.
Нагадаємо, не менше 30 людей загинули в результаті повені на північному заході Ірану.
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