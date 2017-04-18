В Україні завтра збережеться прохолодна погода, місцями пройдуть дощі (відеопрогноз)

16:30, 18 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 19 квітня в Україні практично без опадів. У центрі до +14°.

Завтра в Україні місцями пройдуть дощі / УНІАН
Завтра в Україні місцями пройдуть дощі / УНІАН

На сході пройдуть дощі. Найтепліше буде на Луганщині - до +13°. Жителів південних регіонів також очікують опади, температура до +13°.

На заході України хмарно. Найтепліше буде у Волинській області - до +10°.

У північних областях без опадів, температура - до +9°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +14°.

За народним прогнозом, 19 квітня - день Євтихія Тихого. За давніх часів по цьому дню визначали, яким буде урожай хліба. Якщо день тихий - до врожаю ранніх ярих, якщо вітер, то засівай пізніше.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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