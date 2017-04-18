У Києві завтра без опадів, вдень до +9°
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 19 квітня, у столиці без опадів, вдень до +9°.
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +9°, ввечері - до +6°. Вітер східний та північно-східний, до 7.0 м/с.
Рятувальники попереджають киян про сильні заморозки
Сонце в столиці зійде у 05:57, а зайде о 19:58.
Як повідомляв УНІАН, 19 квітня в Україні практично без опадів. У центрі до +14°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Вінниця+17°... +8°
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Дніпро+22°... +13°
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Донецьк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запоріжжя+23°... +14°
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Івано-Франківськ+19°... +7°
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Київ+19°... +11°
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Кіровоград+23°... +11°
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Луганськ+26°... +14°
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Луцьк+18°... +9°
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Львів+16°... +8°
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Миколаїв+23°... +14°
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Одеса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Рівне+18°... +9°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+20°... +11°
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Тернопіль+17°... +8°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницький+17°... +7°
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Відчувається як: +22 °
Вологість: 76 %
Тиск: 750 мм
Вітер: 3.2 м/с
Ймовірність опадів: 28 %
Схід: 05:44
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Видимість: 16 км
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