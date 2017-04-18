У Києві завтра без опадів, вдень до +9°

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 19 квітня, у столиці без опадів, вдень до +9°.

У Києві завтра без опадів / ourgreenworld.ru

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +9°, ввечері - до +6°. Вітер східний та північно-східний, до 7.0 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 05:57, а зайде о 19:58.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня в Україні практично без опадів. У центрі до +14°.

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