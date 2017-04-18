На Дніпропетровщині та Харківщині настав "сніговий апокаліпсис"

17:11, 18 квітня 2017
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18 квітня у східних областях України випав сніг чи сніг з дощем.

18 квітня, у східних областях України випав сніг чи сніг з дощем. Користувачі Мережі діляться фотографіями снігу у соцмережах.

У Лозовій Харківської області випав досить щільний сніговий покрив, який лежить на квітах та деревах. У самому Харкові також опади – дощ то зі снігом, то з градом. 

Мешканці Дніпра також скаржаться на сніг, щоправда не такий сильний, як на Харківщині. Там переважно сніжить в перемішку з дощем.

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