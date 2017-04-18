"Квітень, зупинись!": соцмережі відреагували на різке похолодання зі снігом в Україні
До України різко увірвалося похолодання.
В Україну несподівано у квітні повернулося похолодання: до деяких міст вже принесло сніг. Проте синоптики прогнозують пік зниження температури 18-22 квітня.
Користувачі соцмереж активно діляться своїми фото та дотепними коментарями щодо квітневих примх погоди:
#Апрель, остановись!— CoolStory's (@slupanov) April 18, 2017
ЛЮБЛЮ Я СНЕГ В КОНЦЕ АПРЕЛЯ pic.twitter.com/IbfQIHe2vi— кирстос (воскрес) (@BOMJ_KIRILL) April 18, 2017
Абрикос в этом году не будет...#харьков pic.twitter.com/w4UkptLyH0— Украина. Реалии (@ukrrealii) April 18, 2017
Let it #snow, let it snow, let it snow. #April 18, Ukraine. Where are my sunshine days? #weather #rain & #snow #spring not #winter #снег— mndgreen (@mndgreen_online) April 18, 2017
Та зима, которая зелёная, ещё ничего :)#снег https://t.co/kb9ktgBoNt— Pavel (@s0ra111) April 18, 2017
Нагадаємо, в Україні до 22 квітня очікується холодна погода і сильний вітер. Зокрема, у столиці у зв'язку з вторгненням арктичного повітря 18-22 квітня очікується холодна погода: вночі заморозки у повітрі 0-5°, на поверхні ґрунту 3-8°; денна температура 3-9° тепла.
Погода в Україні
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Вінниця+17°... +8°
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Дніпро+22°... +13°
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Донецьк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запоріжжя+23°... +14°
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Івано-Франківськ+19°... +7°
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Київ+19°... +11°
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Кіровоград+23°... +11°
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Луганськ+26°... +14°
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Луцьк+18°... +9°
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Львів+16°... +8°
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Миколаїв+23°... +14°
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Одеса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Рівне+18°... +9°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+20°... +11°
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Тернопіль+17°... +8°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницький+17°... +7°
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Черкаси+21°... +11°
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Чернігів+20°... +11°
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Чернівці+18°... +8°