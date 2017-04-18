"Квітень, зупинись!": соцмережі відреагували на різке похолодання зі снігом в Україні

18:20, 18 квітня 2017
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До України різко увірвалося похолодання.

Сніг накрив вже, зокрема, Харків і Дінпро / Фото УНІАН
Сніг накрив вже, зокрема, Харків і Дінпро / Фото УНІАН

В Україну несподівано у квітні повернулося похолодання: до деяких міст вже принесло сніг. Проте синоптики прогнозують пік зниження температури 18-22 квітня.

Користувачі соцмереж активно діляться своїми фото та дотепними коментарями щодо квітневих примх погоди:

Нагадаємо, в Україні до 22 квітня очікується холодна погода і сильний вітер. Зокрема, у столиці у зв'язку з вторгненням арктичного повітря 18-22 квітня очікується холодна погода: вночі заморозки у повітрі 0-5°, на поверхні ґрунту 3-8°; денна температура 3-9° тепла.

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