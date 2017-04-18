Від Одещини до Закарпаття: до південного заходу суне нова негода - синоптик

У низці областей України очікується сніг.

Негода не хоче залишати Україну / Фото УНІАН

Найближчої ночі сніжитиме у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та взагалі більшості областей сходу, півдня та центральних областей. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

Також вона прогнозує налипання мокрого снігу. А на заході ймовірний дощ з мокрим снігом. На решті території України - без опадів.

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"Але холодно буде скрізь: вночі мороз, вдень 0-6 градусів тепла. У Києві завтра сухо і холодно, вночі невеликий мороз, вдень 4-6 градусів тепла", - йдеться у повідомленні Діденко.

"Циклон зсуватиметься геть вже завтра надвечір за наші східні межі, але вже 20 квітня нова негода підсунеться до південного заходу, від Одещини до Закарпаття", - додала синоптик.

Як повідомляла Погода УНІАН, у зв’язку з вторгненням арктичного повітря 18-22 квітня в Україні очікується холодна погода: вночі заморозки у повітрі 0-5°, на поверхні грунту 3-8°, температура вдень 2-9° тепла.