Від Одещини до Закарпаття: до південного заходу суне нова негода - синоптик
У низці областей України очікується сніг.
Найближчої ночі сніжитиме у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та взагалі більшості областей сходу, півдня та центральних областей. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
Також вона прогнозує налипання мокрого снігу. А на заході ймовірний дощ з мокрим снігом. На решті території України - без опадів.
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"Але холодно буде скрізь: вночі мороз, вдень 0-6 градусів тепла. У Києві завтра сухо і холодно, вночі невеликий мороз, вдень 4-6 градусів тепла", - йдеться у повідомленні Діденко.
"Циклон зсуватиметься геть вже завтра надвечір за наші східні межі, але вже 20 квітня нова негода підсунеться до південного заходу, від Одещини до Закарпаття", - додала синоптик.
Як повідомляла Погода УНІАН, у зв’язку з вторгненням арктичного повітря 18-22 квітня в Україні очікується холодна погода: вночі заморозки у повітрі 0-5°, на поверхні грунту 3-8°, температура вдень 2-9° тепла.
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Дніпро+22°... +13°
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Донецьк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запоріжжя+23°... +14°
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Івано-Франківськ+19°... +7°
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Київ+19°... +11°
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Кіровоград+23°... +11°
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Луганськ+26°... +14°
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Луцьк+18°... +9°
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Львів+16°... +8°
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Миколаїв+23°... +14°
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Одеса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Рівне+18°... +9°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+20°... +11°
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Тернопіль+17°... +8°
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Херсон+24°... +14°
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