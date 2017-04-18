Сніг у квітні: у деяких містах України закривають школи та повертають опалення (відео)

У кількох містах для школярів оголосили тимчасові канікули.

До України серед квітня повернувся сніг / kh.depo.ua

Харківщину та Дніпропетровщину накрила зимова негода – через різке падіння температури у школах оголосили додаткові канікули, а в лікарні повертають опалення. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зима повертається - циклон несе в Україну сніг та морози. Різку зміну погоди синоптики прогнозують скрізь. Першими негоду зустріли на сході країни. На Дніпропетровщині зранку пішов сніг із градом, який уже по обіді переріс у сильний снігопад. Синоптики оголосили штормове попередження до 22-го квітня. Водіїв просять не виїжджати на дороги, а перехожих бути обережними.

У Дніпрі дощ перетворився на хурделицю після обіду й жодних ознак, що вона вщухає, наразі немає. На дорогах області дуже слизько.

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У кількох містах для школярів оголосили тимчасові канікули. Терміново повертають опалення до медичних закладів, у пологовому вже тепло. В оселі містян повертати опалення не будуть. Місцева влада наголошує, що 2-3 дні піде на відновлення опалення і за цей час погода вже стабілізується.

На дороги має вийти снігоприбиральна техніка, щоб запобігти аваріям через ожеледицю.

Припинили навчання і в 14 містах Харківщини, куди також прийшла справжня зима. Сніжити почало ще вдосвіта. Подекуди було нуль градусів. Вночі температура опускалася навіть до мінусових відміток. Наразі тут близько нуля градусів, але за відчуттями значно холодніше, оскільки дуже сильний вітер.

Для Харкова така температура може бути рекордною – найхолодніше тут було в 2009 році - 2,3 градуси морозу. Сьогодні ж вночі синоптики попереджають, що стовпчики термометра можуть опуститися до позначки у мінус три градуси.

Багатоповерхівки до опалення підключати не будуть, проте тепло дали до пологових будинків та лікарень.

Як повідомляла Погода УНІАН, 18 квітня у східних областях України випав сніг чи сніг з дощем.