Сьогодні в Україні продовжиться похолодання, місцями пройдуть дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 19 квітня в Україні місцями пройдуть дощі. В центрі до +14°.

В Україні місцями пройдуть дощі / УНІАН

На сході пройдуть дощі. Найтепліше буде на Луганщині - до +13°. Жителів південних регіонів також очікують опади, температура до +13°.

На заході України хмарно. Найтепліше буде у Волинській області - до +10°.

У північних областях без опадів, температура - до +9°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +14°.

Прогноз на 19 квітня / УНІАН

За народним прогнозом, 19 квітня - день Євтихія Тихого. За давніх часів по цьому дню визначали, яким буде урожай хліба. Якщо день тихий - до врожаю ранніх ярих, якщо вітер, то засівай пізніше.

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