У Києві сьогодні без опадів, вдень до +9°

08:30, 19 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 19 квітня, у столиці без опадів, вдень до +9°.

Сьогодні В Києві без опадів / gloss.ua
Сьогодні в Києві без опадів / gloss.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +9°, ввечері - до +5°. Вітер північний і північно-східний, до 5.8 м/с.

Рятувальники попереджають киян про сильні заморозки

Сонце в столиці зійшло у 05:57, а зайде о 19:58.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня в Україні місцями пройдуть дощі. В центрі до +14°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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