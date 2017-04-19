У Києві сьогодні без опадів, вдень до +9°

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 19 квітня, у столиці без опадів, вдень до +9°.

Сьогодні в Києві без опадів / gloss.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +9°, ввечері - до +5°. Вітер північний і північно-східний, до 5.8 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:57, а зайде о 19:58.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня в Україні місцями пройдуть дощі. В центрі до +14°.

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