В Україні вирує негода: сніг валить дерева та рве дроти

Частину України охопили морози. У Полтавській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській областях випав сніг.

Снігопад у Харкові / УНІАН

Через таку погоду у західних областях знову увімкнули опалення, а у деяких містах на сході позакривали школи. Із четверга канікули будуть в учнів Миколаєва, повідомляє ТСН.

У Дніпрі температура потроху знижується і наразі становить близько нуля градусів. На дорогах і тротуарах - слизько. Дорожні служби намагаються посипати підйоми, спуски та мости. Громадський транспорт ходить за графіком.

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Однак мокрий сніг валить дерева та рве дроти, що призводить до знеструмлення будинків та сіл. У Нікополі, Новомосковську та трьох районах області вже оголосили позачергові канікули через негоду. У більшості шкіл решти населених пунктів – скорочені уроки. Також запускають опалення у медичних закладах області.

Зазначається, що для Харкова така погода може стати рекордною. Автомобілісти шоковані, адже вже всі встигли замінити гуму на літню. Через похолодання у місті Лозова та ще 13 районах області закрили школи та дитсадки. Раптові канікули продовжаться принаймні до початку наступного тижня. Працюватимуть лише ті заклади, що можуть забезпечити тепло у приміщеннях.

Найсильніше раптові морози загрожують щойно розквітлим фруктовим деревам та городині. Садівники кажуть, що персики та абрикоси можуть дуже постраждати.

Лікарі застерігають - треба вдягатись тепліше, аби не ловити протяги. А синоптики кажуть, що такі пізні заморозки бувають приблизно раз на 10 років, однак прогнозують потепління вже наступного тижня.

Нагадаємо, раніше снігопад накрив українські Карпати.