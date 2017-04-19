У шести областях України через негоду знеструмлено понад 150 населених пунктів

09:45, 19 квітня 2017
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У шести областях України внаслідок несприятливих погодних умов (дощ з мокрим снігом, шквальні пориви вітру) через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач знеструмлено 152 населених пункти.

В Україні вирує негода / УНІАН
В Україні лютує негода / УНІАН

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у Дніпропетровській області без електропостачання залишилися 73 населених пункти, у Харківській - 38, у Полтавській - 35, у Херсонській - 4, у Кіровоградській та Запорізькій - по одному.

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До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Раніше повідомлялося, що частину України охопили морози. У Полтавській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській областях випав сніг.

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