На південь від Полтави дороги засипало снігом, водіїв закликають не виїжджати на літній гумі (відео)

10:21, 19 квітня 2017
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Багато областей України засипало снігом, рух на автодорогах ускладнено.

Водіїв закликають не виїжджати на літній гумі / УНІАН
Водіїв закликають не виїжджати на літній гумі / УНІАН

Про це в Facebook повідомляє журналіст Олексій Мочанов.

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"Це - дорога за Полтавою зараз.

Красноград. Дніпро. Слідкуйте за прогнозами погоди та інформацією про погодні і дорожні умови", - пише Мочанов.

Він закликає водіїв не виїжджати на дороги на літній і всесезонній гумі.

"Якщо ви вже перевзулися - доведеться або залишити автомобіль, перекантуватися на громадському транспорті, або перевзуватися в зиму знову! Без варіантів.

Перечекайте, перетерпіть ці катаклізми, погодні та дорожні. Немає ніяких проблем спокійно котитися на зимовій шині у +10. Це куди краще і правильніше, ніж у +3 намагатися зупинитися на літній без держака. Без зчеплення з дорогою", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що частину України охопили морози. У Полтавській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській областях випав сніг.

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