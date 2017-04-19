Через снігопад у Дніпропетровській області обмежили рух транспорту

У Дніпропетровській області через снігопад та сильний вітер на деяких трасах обмежили рух транспорту.

На Дніпропетровщині через негоду обмежили рух транспорту / УНИАН

Про це повідомляє прес-служба Укравтодору.

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"У зв`язку з аномальними погодними явищами (снігопади, пориви вітру - утворення снігових накатів та переметів, ДТП з перекриттям руху), прийнято рішення з 09:30 19.04.2017 року про заборону руху пасажирського та вантажного автотранспорту на ділянках автомобільних доріг державного значення", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, рух обмежено на таких трасах:

- Н-08 Бориспіль - Дніпропетровськ - Запоріжжя, км 414+000 - км 450+000;

- М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине, км 151+000 - км 195+000;

- М-29 Харків - Красноград - Перещепене - /М-18/, км 128- км 157;

- М-18 Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта, км 147+600 - км 228+100;

Раніше повідомлялося, що частину України охопили морози. У Полтавській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській областях випав сніг.