В аеропорту "Бориспіль" через негоду скасували приліт ранкових рейсів з Харкова і Дніпра

11:12, 19 квітня 2017
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При тих же обставинах затримується виліт рейсу Z6 1 "Дніпроавіа" до Дніпра.

Фото УНІАН
Аеропорт "Бориспіль" / Фото УНІАН

В аеропорту "Бориспіль" через негоду скасовано приліт ранкових рейсів з Харкова і Дніпра, також затриманий виліт одного рейсу до Дніпра.

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Про це повідомляє прес-служба Міжнародного аеропорту "Бориспіль" на сторінці в Facebook.

"Шановні пасажири, у зв'язку з негодою в регіонах України скасовано приліт ранкових рейсів авіакомпанії "МАУ" з Харкова та Дніпра. При тих же обставинах затримується виліт рейсу Z6 1 "Дніпроавіа" до Дніпра - час відправлення змінено з 9:40 на 10:30", - йдеться в повідомленні.

Аеропорт "Бориспіль" рекомендує стежити за змінами інформацією на онлайн табло: kbp.kiev.ua.

Нагадаємо, в шести областях України через негоду знеструмлено понад 150 населених пунктів.

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