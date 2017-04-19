Сніговий апокаліпсис в Україні: замело дороги, 150 населених пунктів залишилися без світла (фото, відео)

11:18, 19 квітня 2017
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Частину України охопили морози та снігопад.

Снігопад спровокував транспортний колапс / ДСНС
Снігопад спровокував транспортний колапс / ДСНС

При такій погоді у західних областях знову увімкнули опалення, а в деяких містах на сході позакривали школи. З четверга канікули будуть в учнів Миколаєва, повідомляє ТСН.

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Мокрий сніг валить дерева і рве дроти, що призводить до знеструмлення будинків і сіл. Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у Дніпропетровській області без електропостачання залишилися 73 населених пункти, у Харківській - 38, у Полтавській - 35, у Херсонській - 4, у Кіровоградській та Запорізькій - по одному.

Через негоду обмежено в'їзд вантажних автомобілів в Дніпро, на деяких дорогах Харківської області періодично притримується рух автомобілів.

У Дніпропетровській області внаслідок снігопаду та сильного вітру на чотирьох трасах обмежили рух транспорту.

Синоптики кажуть, що такі пізні заморозки бувають приблизно раз на 10 років, однак прогнозують потепління вже наступного тижня.

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