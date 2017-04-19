Шторм в Маріуполі вивів з ладу десятки підстанцій
Вночі було знеструмлено 30 підстанцій.
Штормовий південно-західний вітер і дощ, який з ночі дме в Маріуполі, вже приніс відключення електроенергії в Маріуполі.
Як повідомив начальник Маріупольського РЕС Максим Батенко, вночі було знеструмлено 30 підстанцій, на ранок усунули неполадки на більшості з них. Залишилося підключити 10, передає сайт 0629.
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Сильний вітер за ніч вивів з ладу мережі в районі Міського парку, автовокзалу, а також в Центральному районі. Відключили електроенергію в СК "Портовик" і т. д.
Неспокійна погода залила і міський пляж, в тому числі залита так звана зелена зона на міському.
"Коли дме південно-західний вітер швидкістю понад 17 м/c, то хвиля піднімається від 1,5 до 2 метрів і накочується на берег, але вона швидко йде", - повідомив начальник аварійно-водолазної служби Маріупольського міського ради Олександр Татай.
В той же час інформацією про підтоплення прибережних селищ Гавань і Слобідка на даний момент не надходило.
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