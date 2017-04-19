У Дніпрі через негоду можливі підтоплення і перебої з електрикою

11:33, 19 квітня 2017
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Через сильний снігопад у Дніпрі можливі підтоплення, перебої з подачею електрики і води.

Дніпро потерпає від негоди / УНІАН
Дніпро потерпає від негоди / УНІАН

Про це у Facebook написав мер міста Борис Філатов.

В Україні вирує негода: сніг валить дерева та рве дроти

За його словами, у місті повалено 2600 дерев, школи закриті на канікули. Включити опалення "ні за лімітами газу, ні по технології" неможливо.

Раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській області через негоду без електропостачання залишилися 73 населених пункти.

Крім того, на чотирьох трасах обмежили рух автотранспорту.

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