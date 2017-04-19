У Дніпрі через негоду можливі підтоплення і перебої з електрикою
Через сильний снігопад у Дніпрі можливі підтоплення, перебої з подачею електрики і води.
Про це у Facebook написав мер міста Борис Філатов.
В Україні вирує негода: сніг валить дерева та рве дроти
За його словами, у місті повалено 2600 дерев, школи закриті на канікули. Включити опалення "ні за лімітами газу, ні по технології" неможливо.
Раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській області через негоду без електропостачання залишилися 73 населених пункти.
Крім того, на чотирьох трасах обмежили рух автотранспорту.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+17°... +8°
-
Дніпро+22°... +13°
-
Донецьк+24°... +13°
-
Житомир+18°... +9°
-
Запоріжжя+23°... +14°
-
Івано-Франківськ+19°... +7°
-
Київ+19°... +11°
-
Кіровоград+23°... +11°
-
Луганськ+26°... +14°
-
Луцьк+18°... +9°
-
Львів+16°... +8°
-
Миколаїв+23°... +14°
-
Одеса+24°... +13°
-
Полтава+22°... +13°
-
Рівне+18°... +9°
-
Сімферополь+25°... +14°
-
Суми+20°... +11°
-
Тернопіль+17°... +8°
-
Харків+22°... +13°
-
Херсон+24°... +14°
-
Хмельницький+17°... +7°
-
Черкаси+21°... +11°
-
Чернігів+20°... +11°
-
Чернівці+18°... +8°
Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +22 °
Вологість: 76 %
Тиск: 751 мм
Вітер: 3.2 м/с
Ймовірність опадів: 28 %
Схід: 05:44
Захід 20:39
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин