Квітневий сніг на Дніпропетровщині засипав вже зелені дерева та влаштував транспортний колапс (фото)
На фото видно, як сніг засипав дерева.
У Дніпропетровській області продовжує вирувати негода – у регіоні стався транспортний колапс через кількість снігу. Про це повідомляють користувачі у соцмережах.
У Дніпрі через негоду закрили школи
Люди повідомляють, що подекуди сніг взагалі не розчищають. Також юзери викладають фото, та відзначають, що аеропорт у Дніпрі замело, а водіям не радять виїжджати на власних авто.
Як повідомляв УНІАН раніше, у Дніпропетровській області через снігопад та сильний вітер на деяких трасах обмежили рух транспорту.
"У зв`язку з аномальними погодними явищами (снігопади, пориви вітру - утворення снігових накатів та переметів, ДТП з перекриттям руху), прийнято рішення з 09:30 19.04.2017 року про заборону руху пасажирського та вантажного автотранспорту на ділянках автомобільних доріг державного значення", - йдеться в повідомленні.
Погода в Україні
-
Вінниця+17°... +8°
-
Дніпро+22°... +13°
-
Донецьк+24°... +13°
-
Житомир+18°... +9°
-
Запоріжжя+23°... +14°
-
Івано-Франківськ+19°... +7°
-
Київ+19°... +11°
-
Кіровоград+23°... +11°
-
Луганськ+26°... +14°
-
Луцьк+18°... +9°
-
Львів+16°... +8°
-
Миколаїв+23°... +14°
-
Одеса+24°... +13°
-
Полтава+22°... +13°
-
Рівне+18°... +9°
-
Сімферополь+25°... +14°
-
Суми+20°... +11°
-
Тернопіль+17°... +8°
-
Харків+22°... +13°
-
Херсон+24°... +14°
-
Хмельницький+17°... +7°
-
Черкаси+21°... +11°
-
Чернігів+20°... +11°
-
Чернівці+18°... +8°