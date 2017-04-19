Квітневий сніг на Дніпропетровщині засипав вже зелені дерева та влаштував транспортний колапс (фото)

На фото видно, як сніг засипав дерева.

Сніг засипав дерева, які вже встигли зацвісти / фото із соцмереж

У Дніпропетровській області продовжує вирувати негода – у регіоні стався транспортний колапс через кількість снігу. Про це повідомляють користувачі у соцмережах.

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Люди повідомляють, що подекуди сніг взагалі не розчищають. Також юзери викладають фото, та відзначають, що аеропорт у Дніпрі замело, а водіям не радять виїжджати на власних авто.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Дніпропетровській області через снігопад та сильний вітер на деяких трасах обмежили рух транспорту.

"У зв`язку з аномальними погодними явищами (снігопади, пориви вітру - утворення снігових накатів та переметів, ДТП з перекриттям руху), прийнято рішення з 09:30 19.04.2017 року про заборону руху пасажирського та вантажного автотранспорту на ділянках автомобільних доріг державного значення", - йдеться в повідомленні.