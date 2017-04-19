До Дніпра обмежили в'їзд вантажівок через снігопад (відео)
Через негоду обмежено в'їзд вантажних автомобілів до Дніпра.
Як повідомляє Управління безпеки дорожнього руху Департаменту превентивної діяльності Нацполіцїї, у зв'язку з погіршенням погодних умов на території міста Дніпро вводиться тимчасове обмеження на рух вантажних транспортних засобів. З метою забезпечення належної роботи снігоприбиральної техніки з 07:00 тимчасово обмежено в'їзд вантажних автомобілів до міста Дніпро.
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Обмеження на в'їзд вантажного транспорту будуть діяти на період виконання робіт з ліквідації наслідків негоди.
З урахуванням погодних умов, Національна поліція радить водіям по можливості утриматися від поїздок на власних автомобілях і скористатися послугами громадського транспорту.
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