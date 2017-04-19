У Харкові через негоду знеструмлено понад тисячу будинків та 6 дитсадків, повалено 700 дерев (фото, відео)
Станом на 9:00 19 квітня, в області повністю знеструмлено 61 населений пункт.
У Харкові в результаті складних погодних умов було знеструмлено більш ніж тисяча будинків, в тому числі багатоповерхівки, та повалено понад 700 дерев.
Про це повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації
На сьогодні впало понад 700 дерев, впало більше 2 тисяч великих гілок. Знеструмлено 6 дитячих будинків, 2 школи і 40 багатоквартирних будинків, приватних - понад тисячу.
Як повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації, станом на 9:00 19 квітня, в області повністю знеструмлено 61 населений пункт, ще в 33-х електрики немає частково. Переважно це населені пункти Вовчанського, Зміївського, Харківського та Нововодолазького районів.
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