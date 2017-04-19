У Харкові через негоду знеструмлено понад тисячу будинків та 6 дитсадків, повалено 700 дерев (фото, відео)

11:53, 19 квітня 2017
1370
0

Станом на 9:00 19 квітня, в області повністю знеструмлено 61 населений пункт.

ГСЧС
На буксирування транспортних засобів долучились співробітники ДСНС / Фото ДСЧС

У Харкові в результаті складних погодних умов було знеструмлено більш ніж тисяча будинків, в тому числі багатоповерхівки, та повалено понад 700 дерев.

Про це повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації

На сьогодні впало понад 700 дерев, впало більше 2 тисяч великих гілок. Знеструмлено 6 дитячих будинків, 2 школи і 40 багатоквартирних будинків, приватних - понад тисячу.

ГСЧС
Повалено понад 700 дерев / ДСЧС

Як повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації, станом на 9:00 19 квітня, в області повністю знеструмлено 61 населений пункт, ще в 33-х електрики немає частково. Переважно це населені пункти Вовчанського, Зміївського, Харківського та Нововодолазького районів.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото, відео) Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото, відео)
Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає
Повінь в Пенсільванії: потоки води понесли автомобілі, є загиблий (відео) Повінь в Пенсільванії: потоки води понесли автомобілі, є загиблий (відео)
Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1 Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1
На заході України очікується підвищення рівнів води в річках На заході України очікується підвищення рівнів води в річках
Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео) Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео)
В Києві сьогодні похолодає і пройде дощ з грозою, температура до +29° В Києві сьогодні похолодає і пройде дощ з грозою, температура до +29°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
76 %
751 мм
3.2 м/с
28 %
Стрічка новин