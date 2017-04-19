У Харкові через негоду знеструмлено понад тисячу будинків та 6 дитсадків, повалено 700 дерев (фото, відео)

Станом на 9:00 19 квітня, в області повністю знеструмлено 61 населений пункт.

На буксирування транспортних засобів долучились співробітники ДСНС / Фото ДСЧС

У Харкові в результаті складних погодних умов було знеструмлено більш ніж тисяча будинків, в тому числі багатоповерхівки, та повалено понад 700 дерев.

Про це повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації

На сьогодні впало понад 700 дерев, впало більше 2 тисяч великих гілок. Знеструмлено 6 дитячих будинків, 2 школи і 40 багатоквартирних будинків, приватних - понад тисячу.

Повалено понад 700 дерев / ДСЧС

Як повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації, станом на 9:00 19 квітня, в області повністю знеструмлено 61 населений пункт, ще в 33-х електрики немає частково. Переважно це населені пункти Вовчанського, Зміївського, Харківського та Нововодолазького районів.