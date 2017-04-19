Негода в Криму: сніг падає прямо на квітучі дерева, (відео)

12:18, 19 квітня 2017
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Місцеві жителі побоюються за майбутній урожай плодових дерев.

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Погіршення погодних умов у Криму: в середині квітня випав сніг / скриншот

На кримському півострові 19 квітня спостерігається різке погіршення погодних умов: посилився вітер, місцями падає сніг.

Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

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«Холодно, дуже вітряно і сніг падає прямо на квітучі дерева. Так добре цвіте вишня, груша і слива, але тепер побоюємося за майбутній урожай плодових дерев», – розповіла жителька Білогірського району.

Раніше 19 квітня в акваторії Чорного моря з радарів зникло вантажне судно «Герої Арсеналу» з 12 членами екіпажу на борту. Наразі триває пошукова операція судна, яке 19 квітня о 03.54 подало сигнал SOS, перебуваючи в 14 морських милях від берега. На борту перебувало 9 українців, 2 росіян і 1 грузин.

Робота ускладнюється несприятливими погодними умовами – сильний південно-західний вітер поривами до 20 м/с, а також хвилювання моря до 4 балів.

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