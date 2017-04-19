У Запорізькій області за добу випала майже місячна норма опадів
На території Запорізької області за добу випала майже місячна норма опадів.
У регіоні спостерігається налипання мокрого снігу, пориви вітру 17-22 м/с, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
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За останні години рятувальники Запорізького гарнізону здійснили вже 30 виїздів на ліквідацію наслідків негоди.
Вночі 20 квітня в області очікується мороз до -5 градусів; вітер північно-східний 15-20 м/с. Завтра, 20 квітня опади припиняться, проте у п’ятницю через черговий вихід південного циклону на території області знову спостерігатиметься мокрий сніг та дощ.
Нагадаємо, у Харкові через негоду знеструмлено понад тисячу будинків та 6 дитсадків, повалено 700 дерев.
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