В Україні через негоду на дорогах загинули семеро осіб

13:39, 19 квітня 2017
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"За півдоби через аномальні погодні умови і порушення правил руху вже загинуло 7 людей", - зазначив міністр інфраструктури.

Також є травмовані / УНІАН
Також є травмовані / УНІАН

В Україні через негоду загинули вже 7 осіб. Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"За півдоби через аномальні погодні умови і порушення правил руху вже загинуло 7 людей. Ще більше травмовано. Велике прохання утриматися від поїздок у тих регіонах, де випав сніг, особливо, якщо Ваше авто вже на літніх колесах", - зазначив він.

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Як відомо, в Україні снігом замело дороги, 150 населених пунктів залишилися без світла. У західних областях знову увімкнули опалення, а в деяких містах на сході позакривали школи. Мокрий сніг валить дерева і рве дроти, що призводить до знеструмлення будинків і сіл. 

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