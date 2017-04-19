У Запоріжжі через негоду призупинено навчання у школах

Заняття у школах призупинені від завтрашнього дня до особливого розпорядження.

Ілюстрація / REUTERS

У Запоріжжі через негоду з 20 квітня призупинено заняття в усіх школах міста.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження сьогодні, 19 квітня, підписав мер Запоріжжя Володимир Буряк.

Заняття у школах призупинені від завтрашнього дня до особливого розпорядження.

Читайте також У Запорізькій області за добу випала майже місячна норма опадів

Крім того, як уточнили УНІАН у мерії, згідно з розпорядженням міського голови, відсьогодні відновлено подачу тепла у дитсадки, лікарні та інтернати.

При цьому у містах обласного значення - Бердянську та Мелітополі - навчальні заклади самостійно прийматимуть рішення щодо призупинення занять.