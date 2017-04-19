У Запоріжжі через негоду призупинено навчання у школах

13:43, 19 квітня 2017
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Заняття у школах призупинені від завтрашнього дня до особливого розпорядження.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У Запоріжжі через негоду з 20 квітня призупинено заняття в усіх школах міста.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження сьогодні, 19 квітня, підписав мер Запоріжжя Володимир Буряк.

Заняття у школах призупинені від завтрашнього дня до особливого розпорядження.

У Запорізькій області за добу випала майже місячна норма опадів

Крім того, як уточнили УНІАН у мерії, згідно з розпорядженням міського голови, відсьогодні відновлено подачу тепла у дитсадки, лікарні та інтернати.

При цьому у містах обласного значення - Бердянську та Мелітополі - навчальні заклади самостійно прийматимуть рішення щодо призупинення занять.

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