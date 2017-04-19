Квітневий холод і сніг: Україну "затиснуло" між двома циклонами (супутникові знімки)
На території нашої країни вирує негода.
Різка зміна погоди сталася тому, що Україну "затиснуло" між двома циклонами. Один з них прийшов із заходу, інший - зі сходу. Про це Укргідрометцентр повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
Сніг у квітні: у деяких містах України закривають школи та повертають опалення (відео)
"Україна між двома циклонами. Супутникові знімки у видимому та інфрачервоному спектрах", - йдеться у повідомленні синоптиків, в якому додаються карти руху циклонів.
Як повідомляла Погода УНІАН, в Україні снігом замело дороги, 150 населених пунктів залишилися без світла. У західних областях знову увімкнули опалення, а в деяких містах на сході позакривали школи. Мокрий сніг валить дерева і рве дроти, що призводить до знеструмлення будинків і сіл.
Крім того, в Україні через негоду загинули вже 7 людей. Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян. "За півдня через аномальні погодні умови і порушення правил руху вже загинуло 7 осіб. Ще більше травмовані. Велике прохання утриматися від поїздок у тих регіонах, де випав сніг, особливо, якщо Ваше авто вже на літніх колесах", - зазначив він.
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