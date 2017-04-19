У Краматорську через похолодання учні 1-8-х класів пішли на канікули

14:18, 19 квітня 2017
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У Краматорську Донецької області через погіршення погодних умов учні 1-8-х класів пішли на вимушені канікули.

У Краматорську учні 1-8 класів пішли на канікули / УНІАН
У Краматорську учні 1-8 класів пішли на канікули / УНІАН

Про це повідомляє "Східний проект".

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"Сьогодні, 19 квітня, було прийнято рішення відправити на канікули школярів 1-8-х класів, оскільки на вулиці дуже знизилася температура повітря, а в школах відключили опалення. Учні 9-11-х класів продовжують навчання", - відзначає видання.

Орієнтовно, заняття в школах для 1-8-х класів будуть відновлені з понеділка, 24 квітня.

Раніше повідомлялося, що на канікули пішли школярі в Запоріжжі.

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