У Краматорську через похолодання учні 1-8-х класів пішли на канікули

У Краматорську Донецької області через погіршення погодних умов учні 1-8-х класів пішли на вимушені канікули.

У Краматорську учні 1-8 класів пішли на канікули / УНІАН

Про це повідомляє "Східний проект".

Читайте також Квітневий холод і сніг: Україну "затиснуло" між двома циклонами (супутникові знімки)

"Сьогодні, 19 квітня, було прийнято рішення відправити на канікули школярів 1-8-х класів, оскільки на вулиці дуже знизилася температура повітря, а в школах відключили опалення. Учні 9-11-х класів продовжують навчання", - відзначає видання.

Орієнтовно, заняття в школах для 1-8-х класів будуть відновлені з понеділка, 24 квітня.

Раніше повідомлялося, що на канікули пішли школярі в Запоріжжі.