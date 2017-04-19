Синоптики показали, де серед квітня випало найбільше снігу в Україні (карта)

15:05, 19 квітня 2017
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Рекорд з висоти снігового покриву встановили Харківська та Дніпропетровська області.

До деяких областей України серед квітня повернувся сніг / REUTERS
До деяких областей України серед квітня повернувся сніг / REUTERS

В Україні, зокрема, у східних, центральних та південних областях станом на 19 квітня випало від 1 до 20 см снігу. Про це Український гідрометцентр написав на своїй сторінці у Facebook.

Так, містами-рекордсменами стали Харків та Дніпро, де висота снігового покрову сягає 24 та 29 сантиметрів. На Херсонщині, наприклад, випало 3-4 см снігу, у Запоріжжі - 6 см.

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Під удар снігової стихії, як свідчить карта, потрапили: Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська та Херсонська області.

"От стільки сантиметрів снігу маємо 19 квітня!", - йдеться в описі до карти, де позначено висоту снігового покриву на території України станом на сьогодні.

facebook.com/ukrgmc.official
facebook.com/ukrgmc.official

Як повідомляла Погода УНІАН, різка зміна погоди сталася тому, що Україну "затиснуло" між двома циклонами. Один з них прийшов із заходу, інший - зі сходу. 

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