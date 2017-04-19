Жителів Харківщини просять не користуватися автомобілями через погіршення погодних умов

15:18, 19 квітня 2017
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Харківська обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки просить мешканців не використовувати автомобілі без крайньої необхідності.

Жителей Харьковщині просят не пользоваться автомобилями / УНИАН
Жителів Харківщини просять не користуватися автомобілями / УНІАН

Про це повідомляє "Городской дозор".

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За результатами наради комісії було прийнято рішення звернутися до жителів Харківської області з проханням не використовувати автомобілі без крайньої необхідності, а також дотримуватися максимальної обережності під час руху як в межах населених пунктів, так і на дорогах загального і державного значення.

Очікується, що з 15:00 температура в області почне знижуватися до 6-7 градусів морозу. На дорогах очікується ожеледиця.

Пішоходів також просять бути обережними та обходити нависле гілля дерев, козирки дахів, балкони, лінії електропередачі.

Раніше повідомлялося, що в Харкові через негоду знеструмлено більше тисячі будинків і 6 дитсадків, повалено 700 дерев.

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