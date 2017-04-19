У Дніпрі внаслідок негоди повалено понад 2,8 тисячі дерев

15:23, 19 квітня 2017
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Для їх прибирання необхідно буде два тижні.

До ліквідації наслідків негоди мобілізовано всі сили / informator.dp.ua
До ліквідації наслідків негоди мобілізовано всі сили / informator.dp.ua

Внаслідок негоди у Дніпрі повалено 2850 дерев, для їх прибирання необхідно два тижні.

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

«Повалено 2850 штук. Реально це заважає і проїзду транспорту, і пересуванню містом. За нашими підрахунками, щоб прибрати всі дерева, потрібно, як мінімум, два тижні», - повідомив він.

У Дніпрі через негоду можливі підтоплення і перебої з електрикою

За словами Філатова, наразі ситуація у місті стабілізувалась. До ліквідації наслідків негоди мобілізовано всі сили.

Також, за його словами, у Дніпропетровській області знеструмлено близько 50 населених пунктів.

Як повідомляв УНІАН, У Дніпрі, згідно з розпорядженням мера, через хуртовину та різке похолодання з 19 по 21 квітня закрито 160 шкіл.

За інформацією прес-служби Дніпропетровської облдержадміністрації, на вимушені канікули до кінця тижня також пішли школярі ще 4-х міст — Кам’янського, Нікополя, Новомосковська, Синельниково та 8 районів.

18 квітня у Новомосковську Дніпропетровської області внаслідок падіння дерева загинула 65-річна жінка.

Крім того, у зв’язку з негодою у Дніпрі введено тимчасове обмеження на рух вантажівок. Через снігопади на дорогах Дніпропетровщини діють обмеження для пасажирського та вантажного транспорту на декількох дорогах.

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