Вночі заморозки на більшості території України досягли -3° (карта)

16:04, 19 квітня 2017
2004
0

На поверхні ґрунту у деяких областях України заморозки сягали -7°.

До України в ніч на 19 квітня повернулися заморозки, подекуди вони сягали на поверхні ґрунту до -7 / getbg.net
До України в ніч на 19 квітня повернулися заморозки, подекуди вони сягали на поверхні ґрунту до -7 / getbg.net

Минулої ночі до низки областей України повернулись заморозки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Український гідрометцентр, додаючи карту заморозків у повітрі та на поверхні ґрунту.

Квітневий холод і сніг: Україну "затиснуло" між двома циклонами (супутникові знімки)

"А ось карта заморозків за минулу ніч. У чисельнику мінімальна температура повітря, в знаменнику - на поверхні ґрунту", - йдеться у повідомленні.

Так, заморозки до -7° на поверхні ґрунту було зафісовано у Чернігівській, Вінницькій та Хмельницькій областях. У повітрі заморозки до -2-3° дошкуляли жителям Житомирщини, Ужгородської області та подекуди Київської.

facebook.com/ukrgmc.official
facebook.com/ukrgmc.official

Як повідомляла Погода УНІАН, в Україні, зокрема, у східних, центральних та південних областях станом на 19 квітня випало від 1 до 20 см снігу. Містами-рекордсменами стали Харків та Дніпро, де висота снігового покрову сягає 24 та 29 сантиметрів. На Херсонщині, наприклад, випало 3-4 см снігу, у Запоріжжі - 6 см.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра на заході похолодає та дощитиме, південь потішить теплом Завтра на заході похолодає та дощитиме, південь потішить теплом
Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото, відео) Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото, відео)
Потужний шторм у Польщі: дерево вбило заступника мера міста (відео) Потужний шторм у Польщі: дерево вбило заступника мера міста (відео)
Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1 Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1
На заході України очікується підвищення рівнів води в річках На заході України очікується підвищення рівнів води в річках
Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео) Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео)
В Києві сьогодні похолодає і пройде дощ з грозою, температура до +29° В Києві сьогодні похолодає і пройде дощ з грозою, температура до +29°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
76 %
751 мм
3.2 м/с
28 %
Стрічка новин