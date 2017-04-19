Вночі заморозки на більшості території України досягли -3° (карта)

На поверхні ґрунту у деяких областях України заморозки сягали -7°.

До України в ніч на 19 квітня повернулися заморозки, подекуди вони сягали на поверхні ґрунту до -7 / getbg.net

Минулої ночі до низки областей України повернулись заморозки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Український гідрометцентр, додаючи карту заморозків у повітрі та на поверхні ґрунту.

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"А ось карта заморозків за минулу ніч. У чисельнику мінімальна температура повітря, в знаменнику - на поверхні ґрунту", - йдеться у повідомленні.

Так, заморозки до -7° на поверхні ґрунту було зафісовано у Чернігівській, Вінницькій та Хмельницькій областях. У повітрі заморозки до -2-3° дошкуляли жителям Житомирщини, Ужгородської області та подекуди Київської.

facebook.com/ukrgmc.official

Як повідомляла Погода УНІАН, в Україні, зокрема, у східних, центральних та південних областях станом на 19 квітня випало від 1 до 20 см снігу. Містами-рекордсменами стали Харків та Дніпро, де висота снігового покрову сягає 24 та 29 сантиметрів. На Херсонщині, наприклад, випало 3-4 см снігу, у Запоріжжі - 6 см.