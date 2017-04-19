Вночі заморозки на більшості території України досягли -3° (карта)
На поверхні ґрунту у деяких областях України заморозки сягали -7°.
Минулої ночі до низки областей України повернулись заморозки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Український гідрометцентр, додаючи карту заморозків у повітрі та на поверхні ґрунту.
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"А ось карта заморозків за минулу ніч. У чисельнику мінімальна температура повітря, в знаменнику - на поверхні ґрунту", - йдеться у повідомленні.
Так, заморозки до -7° на поверхні ґрунту було зафісовано у Чернігівській, Вінницькій та Хмельницькій областях. У повітрі заморозки до -2-3° дошкуляли жителям Житомирщини, Ужгородської області та подекуди Київської.
Як повідомляла Погода УНІАН, в Україні, зокрема, у східних, центральних та південних областях станом на 19 квітня випало від 1 до 20 см снігу. Містами-рекордсменами стали Харків та Дніпро, де висота снігового покрову сягає 24 та 29 сантиметрів. На Херсонщині, наприклад, випало 3-4 см снігу, у Запоріжжі - 6 см.
Погода в Україні
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Вінниця+17°... +8°
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Дніпро+22°... +13°
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Донецьк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запоріжжя+23°... +14°
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Івано-Франківськ+19°... +7°
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Київ+19°... +11°
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Кіровоград+23°... +11°
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Луганськ+26°... +14°
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Луцьк+18°... +9°
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Львів+16°... +8°
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Миколаїв+23°... +14°
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Одеса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Рівне+18°... +9°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+20°... +11°
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Тернопіль+17°... +8°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницький+17°... +7°
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Черкаси+21°... +11°
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Чернігів+20°... +11°
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Чернівці+18°... +8°